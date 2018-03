'Beurshandel in teken rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 1.754 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk nipt hoger. De andere belangrijke Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine koersuitslagen beginnen. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die na sluiting van de Europese markten het rentebesluit bekend zal maken.

Naar alle waarschijnlijkheid verhoogt de koepel van Amerikaanse centrale banken na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering de rente met 25 basispunten. Het zou de zesde renteverhoging zijn sinds december 2015 en de eerste van de nieuwe Fed-baas Jerome Powell. Beleggers zullen vooral letten op aanwijzingen van Powell over het tempo van toekomstige rentestappen.

Atrium European Real Estate is vorig jaar op een hogere winst uitgekomen. Dat kwam volgens het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds vooral door het terugdringen van administratieve kosten. Atrium stelt een dividend voor van 0,27 euro voor 2018. Daar komt een speciaaldividend bij van 0,14 euro per aandeel, vanwege de verkoop van de Hongaarse portfolio.

De Franse investeerder PAI Partners en British Columbia Investment Management hebben hun bod op bottelaar Refresco gestand gedaan. Voor de deal zijn 97,4 procent van de aandelen aangemeld, waarmee aan de voorwaarden is voldaan. Refresco kwam eind oktober een overname door PAI en British Columbia overeen.

Galapagos heeft zijn kapitaal verhoogd door de uitoefening van zogeheten warrants. Het biotechnologiebedrijf meldde dinsdag 298.184 nieuwe aandelen te hebben uitgegeven. De kapitaalverhoging is daardoor goed voor zo'n 3,9 miljoen euro.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat het Franse mediabedrijf Vivendi zijn belang van 27 procent in de Franse computerspelletjesmaker Ubisoft Entertainment voor ruim 2 miljard euro heeft verkocht aan oprichtersfamilie Guillemot. Daarmee is definitief een einde gekomen aan speculaties dat Vivendi de onderneming zou willen inlijven.

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 535,45 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 806,80 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Ook de beurzen in New York gingen licht vooruit.

De euro was 1,2269 dollar waard, vergeleken met 1,2266 dollar aan het einde van de beurshandel op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 63,66 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 67,58 dollar per vat.