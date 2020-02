AEX wat verder in de min

Gepubliceerd op | Views: 612

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdagmiddag nog altijd in de min. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak stonden bouwer BAM en biotechbedrijf Galapagos in de aandacht nadat ze de boeken openden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,5 procent lager op 619,17 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 967,72 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Galapagos (plus 2,8 procent) voerde de stijgers aan in de AEX. De biotechnoloog boekte in 2019 een fors hogere omzet, vooral dankzij de miljardendeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook wist het bedrijf een nettowinst te boeken na een verlies een jaar eerder. DSM won 0,7 procent. Het speciaalchemiebedrijf koopt het Deense Glycom voor 765 miljoen euro.

Oliebedrijven

De oliebedrijven kampten met de lagere olieprijzen. Olie- en gasconcern Shell daalde 2,3 procent bij de hoofdfondsen en in de MidKap verloren oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro 2,2 en 8,4 procent.

BAM zag de winst in 2019 bijna halveren en zakte ruim 5 procent in de MidKap. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. Bij de kleinere bedrijven daalde bouwbedrijf Heijmans mee: min 5,2 procent. Nedap won 2,8 procent. Het technologiebedrijf zag de nettowinst in 2019 ruim 40 procent stijgen.

CM.com

Het Bredase technologiebedrijf CM.com kreeg een notering aan de beurs in Amsterdam na de fusie met Dutch Star Companies One (DSCO). Het aandeel werd 8,7 procent procent minder waard. In Frankfurt klom Allianz 1,6 procent. De Duitse verzekeraar boekte in 2019 meer winst en verhoogde het dividend. Ook gaat het bedrijf voor 1,5 miljard euro eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,0816 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 52,65 dollar. Brentolie werd 2,6 procent goedkoper op 57,78 dollar per vat.