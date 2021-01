Intel verkoopt meer chips voor laptops dan ooit

SANTA CLARA (ANP) - Intel heeft in het laatste kwartaal van het jaar meer chips voor laptops verkocht dan ooit. Mede daardoor waren de resultaten van het Amerikaanse bedrijf een stuk beter dan verwacht. Door de coronapandemie wordt er wereldwijd veel meer thuisgewerkt, waardoor de vraag naar pc's en andere apparatuur hard is gestegen.

Intel heeft in het coronajaar 2020 een recordomzet geboekt. De totale opbrengsten van Intel stegen vorig jaar met 8 procent naar 77,9 miljard dollar. Het was het vijfde jaar op rij dat Intel de recordomzet wist te boeken. Zo verkocht het bedrijf het afgelopen jaar meer chips voor gebruik in datacentra. Ook de uitbouw van 5G-netwerken voor mobiele telefonie deed het bedrijf goed.

In het derde kwartaal kampte Intel nog met productievertragingen en een afgenomen vraag naar zijn chips voor datacenters. Door de coronacrisis lieten veel bedrijven en overheden het na om bestellingen te plaatsen.