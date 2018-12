'AEX begint lager na renteverhoging VS'

Gepubliceerd op | Views: 2.801 | Onderwerpen: rentebesluit, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag lager te openen. Ook de andere beurzen in Europa zullen naar verwachting met verliezen beginnen. Beleggers verwerken het besluit van de Federal Reserve, die de rente in de Verenigde Staten opnieuw verhoogde. De Bank of England maakt donderdag het rentebesluit bekend.

De Amerikaanse centrale bank schroefde woensdag de rente voor de vierde keer dit jaar op, ondanks de recente kritiek van president Donald Trump. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee in plaats van drie renteverhogingen. Beleggers hadden echter gehoopt dat de Fed nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente.

Aan het brexit-front is de Europese Commissie begonnen met de invoering van een actieplan voor het geval het Verenigd Koninkrijk op 30 maart zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een no-dealbrexit wordt steeds waarschijnlijker nu in het Britse Lagerhuis onvoldoende steun lijkt te zijn voor het brexitakkoord van premier Theresa May.

NSI

Op het Damrak kondigde vastgoedbedrijf NSI aan ook in 2019 door te gaan met het hoge tempo aan desinvesteringen. Anne de Jong, investeringsdirecteur van NSI, stelde verder tevreden te zijn met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, maar zegt dat er nog meer moet worden gedaan om de portefeuille verder te optimaliseren.

De toezichthouder in Australië heeft goedkeuring gegeven aan de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales. Onlangs gaf Brussel al groen licht aan de deal, met de voorwaarde dat de hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik wordt afstoten. Er moet nog goedkeuring komen van autoriteiten in onder meer Rusland en de Verenigde Staten.

Hoger gesloten

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 495,99 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 653,15 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1 procent. Wall Street zag een eerdere winst verdampen na het Fed-besluit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent lager op 23.323,66 punten. De brede S&P 500 zakte ook 1,5 procent en techbeurs Nasdaq leverde 2,2 procent in.

De euro was 1,1406 dollar waard, tegen 1,1426 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 47,09 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 56,30 dollar per vat.