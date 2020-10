'Miljardenregeling Goldman met Justitie VS om 1MDB-schandaal'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs betaalt naar verluidt 2 miljard dollar aan Justitie in de Verenigde Staten om het fraudeschandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB af te kopen. De schikking kan al deze week bekendgemaakt worden meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Goldman sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdwenen.

Het akkoord in de VS maakt deel uit van een internationale regeling. Door de betaling wordt verdere strafvervolging vermeden. Het bedrag van 2 miljard dollar zou ook goeddeels in lijn zijn met de ramingen van kenners.

Goldman trof eerder al een schikking in Maleisië. In ruil voor dat bedrag laat het Aziatische land alle aanklachten tegen de Amerikaanse bank vallen. Alle regelingen bij elkaar is Goldman al zo'n 5 miljard dollar kwijt aan de kwestie. Ook autoriteiten in Singapore buigen zich nog over een regeling.