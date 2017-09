NVM: grote vraag naar logistiek vastgoed

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: vastgoed

UTRECHT (AFN) - In de eerste helft van dit jaar is de helft meer logistiek vastgoed verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De hoge vraag naar distributiecentra en soortgelijk vastgoed komt door de aanhoudende groei van onlinewinkelen, stelt NVM Business op basis van onderzoek naar de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in tien grote gemeenten.

Volgens de onderzoekers brengt de hoge vraag ook risico's met zich mee. Het zorgt er namelijk voor dat er steeds meer op risico wordt ontwikkeld en gebouwd, dus zonder dat vooraf een huurder is gevonden. Dat zou mede worden veroorzaakt door de lage rente, die de ontwikkelkosten drukken en logistiek vastgoed tot interessante belegging maakt.

NVM Business waarschuwt dan ook voor een overaanbod van logistiek vastgoed als gevolg van het speculatief realiseren van nieuwe distributiecentra. De hoge vraag en het schaarser worden van passend aanbod heeft ook gezorgd voor een stijging van de huurprijzen.