HAL rondt overname bouwbedrijf Van Wijnen af

MONACO (AFN) - De beursgenoteerde investeerder HAL heeft de overname van bouwbedrijf Van Wijnen afgerond. Onlangs ging de Europese Commissie al akkoord met de overname. Volgens Brussel brengt de deal de concurrentie in de markt niet in gevaar.

De overname was al in juni aangekondigd. Hoeveel HAL neertelt voor Van Wijnen is niet bekendgemaakt. Van Wijnen bouwt onder meer woningen en bedrijfspanden. Verder is het bedrijf actief als projectontwikkelaar en voert het renovatieprojecten uit. Vorig jaar had de onderneming een omzet van 962 miljoen euro. Bij de in 1907 opgerichte bouwer werken ongeveer 1800 mensen. Van Wijnen heeft zijn hoofdkantoor in Baarn en heeft nog 23 andere vestigingen door heel Nederland.