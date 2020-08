Nieuwe eigenaar voor aantal Belgische merken failliet FNG

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: België, faillissement

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Voor een aantal Belgische merken van de failliete modegroep FNG is een nieuwe eigenaar gevonden. Claes Retail Group neemt de merken CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge over van de onderneming. De onderhandelingen met de curator werden woensdagavond succesvol afgerond. Claes Retail Group is onder meer bekend van JBC en Mayerline.

Over de Belgische winkelketen Brantano wordt in die communicatie niets gezegd. Het Nederlandse schoenenconcern Ziengs, het bedrijf achter schoenenwinkels als Ziengs, TMS, Tamaris en Scapino, maakte eerder bekend af te zien van de overname.

FNG ging begin deze maand failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.