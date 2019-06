'Risico sluisproject IJmuiden nog niet voorbij'

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - De rondleiding die verschillende media hebben gekregen bij de sluis in aanbouw in IJmuiden is een teken dat het de goede kant op gaat met het project, maar het risico op nieuwe problemen is nog altijd groot. Dat concludeert een analist van KBC Securities, naar aanleiding van het bezoek van onder meer het ANP.

De tour en de uitspraken van het consortium OpenIJ, waar bouwer BAM deel van uitmaakt, is voorzichtig positief te noemen. Wel moet de tweede caisson nog worden afgezonken. Deze voor het derde kwartaal geplande klus is nog een belangrijke, risicovolle mijlpaal voor het sluisproject. Pas daarna zal het risicoprofiel weer normaliseren, zo stelt de marktkenner.

KBC heeft een koopadvies voor BAM met een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel BAM stond donderdag omstreeks 09.10 uur 1 procent hoger op 3,96 euro.