PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe heeft zendmasten in Frankrijk en Portugal van de hand gedaan voor circa 2,5 miljard euro. In Frankrijk verkocht de kabel- en telecommaatschappij een belang van 49,99 procent in een nieuw te vormen zendmastenbedrijf. In Portugal wordt ook zo'n onderneming opgericht waar Altice driekwart van verkoopt.

De Franse zendmastenuitbater gaat SFR Tower heten en beheert 10.198 masten die nu nog eigendom zijn van Altice-dochter SFR. Investeerder KKR koopt een minderheidsbelang voor ongeveer 1,8 miljard euro.

In Portugal wordt het bedrijf Towers of Portugal opgericht waar ongeveer 3000 telecommasten in worden ondergebracht. Daar kopen de infrastructuurtak van Morgan Stanley en investeerder Horizon Equity 75 procent van kopen voor ongeveer 500 miljoen euro.