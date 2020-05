Coronacrisis vertraagt bouw nieuwe duurzame energieprojecten

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

PARIJS (AFN) - Door de coronacrisis zullen dit jaar minder nieuwe projecten voor duurzame energie worden gebouwd, zoals windmolens, zonneparken en andere installaties. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het zou voor het eerst in twintig jaar zijn dat er een afname van de bouw van nieuwe duurzame energieprojecten in de wereld is te zien.

Volgens het IEA komt er dit jaar 167 gigawatt aan hernieuwbare energiebronnen bij in de wereld. Dat is 13 procent minder vergeleken met vorig jaar. Een gigawatt kan ongeveer 1 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan lopen bijvoorbeeld werkzaamheden aan duurzame energieprojecten vertraging op en zijn projectontwikkelaars financieel voorzichtiger geworden met investeringen in groene energie.

Voor volgend jaar verwacht het IEA dat de bouw van duurzame energieprojecten weer aan vaart zal winnen, omdat die dan een inhaalslag gaan maken. Het is wel van belang dat overheden blijven doorgaan met stimuleringsmaatregelen voor groene energie, aldus het agentschap.