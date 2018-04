Gepubliceerd op | Views: 1.009

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag halverwege de middaghandel in New York op verlies. Vooral het aandeel Apple leverde flink in, na sombere analistenrapporten over de techreus. Beleggers verwerkten verder de kwartaalcijfers van grote bedrijven als General Electric (GE) en Honeywell.

Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,8 procent lager op 24.471 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde eveneens 0,8 procent in, tot 2673 punten, en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent op 7260 punten.

Apple was met een min van 4 procent verreweg de grootste verliezer in de Dow. Diverse analisten zijn met uiterste voorzichtige voorspellingen over onder meer de verkoop van de iPhone gekomen. Apple kreeg donderdag al klappen nadat de Taiwanese chipgigant TSMC een tegenvallende prognose had afgegeven. TSMC is 's werelds grootste maker van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei.

Omzet

Conglomeraat General Electric (GE) was daarentegen erg in trek, met een plus van 5 procent. Divisies voor luchtvaart en gezondheid leverden het industrieel concern het afgelopen kwartaal meer omzet op. GE houdt daarbij vast aan zijn winstverwachting voor het hele boekjaar 2018.

Ook de resultaten van Honeywell konden beleggers bekoren. Het industriebedrijf ging op de beurs 0,7 procent omhoog. Speelgoedfabrikant Mattel speelde daarentegen ruim 6 procent kwijt. Beleggers verwerken het plotselinge vertrek van topvrouw Margo Georgiadis.

Schikking

Ook werd bekend dat Wells Fargo 1 miljard dollar betaalt in een schikking met toezichthouders over wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verstrekken. Beleggers schrokken daar niet van en het aandeel noteerde dik 2 procent hoger.

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde verder voor beroering in de oliesector. Trump liet weten kunstmatig hoge olieprijzen niet langer te accepteren. Oliereuzen ExxonMobil en Chevron noteerden tot 1,3 procent in de min. Dienstverlener voor de olie-industrie Schlumberger, die ook met cijfers kwam, zakte 1,9 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd voor 0,4 procent minder verhandeld, op 68,05 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper, op 73,61 dollar per vat. De euro was 1,2289 dollar waard, tegen 1,2278 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.