AMSTERDAM (AFN) - Randstad groeit gestaag door. De uitzendorganisatie heeft de eerste maanden van het jaar de omzet en winst verder weten op te voeren. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die het uitzendconcern dinsdag voorbeurs publiceert.

De analisten in een consensus opgesteld door Randstad verwachten in doorsnee een omzetgroei van bijna 3 procent in het eerste kwartaal, tot 5,6 miljard euro. De vergelijkbare omzetgroei zal circa 7 procent bedragen. Daarin wordt rekening gehouden met kalendereffecten. Dit laatste cijfer komt overeen met een eerder door Randstad gemelde omzetgroei in januari. De aangepaste nettowinst verbeterde naar schatting tot 155 miljoen euro, tegen 148 miljoen euro een jaar eerder.

Randstad maakte bij de publicatie van de jaarcijfers over 2017 bekend aandeelhouders te laten meeprofiteren van een reeks positieve ontwikkelingen. Zo profiteerde het concern van kostenbesparingen in combinatie met verbeteringen in de productiviteit. Verder was bij het recent overgenomen Monster in het laatste kwartaal van 2017 voor het eerst sprake van een positief resultaat.

Het dividend dat Randstad in het vooruitzicht stelde, kwam met 2,76 euro per aandeel uit op recordhoogte. Volgens het concern moet het verhoogde dividend ertoe bijdragen dat Randstad meer als stabiele investering wordt gezien en dat het aandeel wat minder vatbaar wordt voor schommelingen.