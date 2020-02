Luchtvaart verwacht miljardenderving door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 193 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De uitbraak van het nieuwe coronavirus zorgt dit jaar voor een grote financiële tegenvaller in de luchtvaart, doordat de vraag naar vliegreizen waarschijnlijk voor het eerst in zeventien jaar terugloopt. Vliegmaatschappijen worden mogelijk geconfronteerd met een omzetverlies van in totaal meer dan 29 miljard dollar. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. Het gaat om een eerste schatting van de schade als gevolg van de epidemie.

De verspreiding van het virus in voornamelijk China zorgt er waarschijnlijk voor dat de vraag naar vliegreizen in Oost-Azië met 13 procent daalt. Dat zou neerkomen op bijna 28 miljard dollar aan verloren omzet in die regio. Wereldwijd verwacht IATA dat de uitbraak van het virus voor 0,6 procent krimp zorgt. Dat zou de eerste daling op jaarbasis zijn sinds 2003.

De prognose is gebaseerd op de ervaringen van de luchtvaartindustrie gedurende de SARS-epidemie in 2003. Vliegmaatschappijen hadden toen zes maanden lang te maken met scherp dalende ticketverkopen, gevolgd door een even snelle opleving van de vraag.

Volgens IATA is het nog te vroeg om te zeggen wat de virusuitbraak met de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen doet. Wel speculeert de brancheorganisatie op hulp van de overheid. "Vliegmaatschappijen en overheden moeten hier samen uitkomen", zegt IATA-topman Alexandre de Juniac.