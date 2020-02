Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis heeft het afgelopen jaar afgesloten met een flink hogere omzet dan een jaar eerder. Dat meldde de onderneming donderdag op basis van voorlopige cijfers. Curetis deed goede zaken met zijn samenwerkingsverbanden. Met name dochterbedrijf Ares Genetics zorgde voor meer opbrengsten. Ook was er veel vraag naar het diagnosesysteem Unyvero.

Curetis zette een omzet van 2,3 miljoen euro in de boeken over 2019. Dat is een stijging van 64 procent vergeleken met een jaar daarvoor. Volgens topman Oliver Schacht blijven de vooruitzichten voor dit jaar eveneens positief. Curetis verwacht onder meer om zijn Unyvero-productenlijn in de Verenigde Staten aan meerdere ziekenhuizen en medische centra te leveren. Daarnaast werkt Ares Genetics aan een veelbelovende test die het nieuwe coronavirus bij besmette mensen kan detecteren.

Onder de streep resteerde bij het biotechnologiebedrijf een verlies van 17,2 miljoen euro. Dat was een kleiner negatief nettoresultaat vergeleken met 2018. Curetis gaf in 2019 minder uit aan onderzoek en uitrol en levering van zijn producten.