ASMI krijgt hoger koersdoel bij KBC

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities heeft na een update van de prognoses zijn koersdoel voor chiptoeleverancier ASM International verhoogd. Volgens de Belgische bank profiteert het bedrijf overduidelijk van de ontwikkelingen in het productieproces van de bepaalde chips.

Ook de vooruitzichten van bestellingen in het vierde kwartaal, na een ook al sterk derde kwartaal, zijn volgens KBC bemoedigend. Dat wijst volgens de kenners op een goed begin van 2020. Gelet op de goede prestatie van het aandeel dit jaar, waarschuwt KBC wel dat veel van het "goede nieuws" al in de prijs zit. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers kwam met name de ontwikkeling van het orderboek als een positieve verrassing boven drijven, aldus KBC.

Verder is ASMI, anders dan veel marktpartijen, niet zo vatbaar voor de volatiliteit op de markt voor geheugenchips. Daarmee zijn de inkomsten van de onderneming wat beter te voorspellen. Verder kan het verder terugbrengen van het belang in ASMPT door ASMI leiden tot een extra uitkering aan aandeelhouders, aldus KBC. Ook kan AMSI volgens KBC daarmee een interessante overnamekandidaat zijn.

KBC blijft bij zijn hold-advies op ASMI met een koersdoel van 110 euro. De richtprijs was 90 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur 0,1 procent lager op 103,24 euro.