BAM-dochter werkt mee aan Duitse spoorklus

BUNNIK (AFN) - Een consortium met BAM-dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft een eerste contract gekregen voor een spoorklus in Duitsland. Met het contract is in totaal een bedrag van bijna 189 miljoen euro gemoeid.

Het consortium genaamd DB Netz mag hoofdconstructiedelen van de tweede hoofdlijn van het S-Bahn-systeem van München gaan maken. Het gaat om de bouwactiviteiten van het project 'Overground West', van het Laim-station tot de Donnersberger-brug. Naast de BAM-dochter bestaat het consortium uit Ed. Züblin, Max Bögl Foundation en Bauer Spezialtiefbau.

De ontwerpwerkzaamheden voor het project beginnen aan het einde van deze maand en de bouw start naar verwachting in het najaar van 2019. Momenteel zijn er nog verdere biedprocedures voor de belangrijkste bouwwerkzaamheden voor het West Tunnel-project met het centraal station en het station Marienhof. Die klussen worden ergens in de komende weken vergeven.