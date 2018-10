Wall Street opent hoger na cijferstroom

Gepubliceerd op | Views: 689

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend, na het stevige verlies een dag eerder. Beleggers verwerkten de nodige bedrijfsresultaten. Zo openden onder meer industrieel conglomeraat Honeywell, verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) en creditcardmaatschappij American Express de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 25.480 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2777 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,5 procent aan tot 7524 punten.

P&G kampte afgelopen maanden met name met ongunstige wisselkoerseffecten, maar boekte wel meer winst. Beleggers zetten het aandeel bijna 7 procent hoger. American Express won bijna 3 procent nadat het derde kwartaal werd afgesloten met een recordomzet.

Honeywell, dat het derde kwartaal meer winst maakte op een hogere omzet, won in de openingsminuten 0,2 procent aan beurswaarde. Het concern stelde zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld, naar aanleiding van de afsplitsing van onderdelen.

Chemieconcern DowDuPont kwam met een miljardenafschrijving op zijn landbouwactiviteiten. Het aandeel verloor 1,5 procent.