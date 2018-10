Gepubliceerd op | Views: 645 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft in het derde kwartaal naar verwachting een lagere winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten in de aanloop naar de kwartaalupdate die de onlinebroker aanstaande maandag presenteert.

Marktvorsers houden in doorsnee rekening met een aangepaste nettowinst van 5,5 miljoen euro, tegenover 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

ING verwacht een aangepaste nettowinst van 5,2 miljoen euro. De bank wijst erop dat BinckBank vorig jaar nog een eenmalige belastingmeevaller had en inkomsten had uit inmiddels verkochte activiteiten, wat winstdaling op jaarbasis verklaart.

Opbrengsten

ING ziet de opbrengsten bij de onlinebroker stabiliseren, nadat het bedrijf onderdelen heeft afgestoten die niet tot de kernactiviteiten behoren. De belangrijkste vraag is nu met welke nieuwe commerciële diensten BinckBank op de proppen komt, stelt ING.

KBC Securities wijst erop dat de gemiddeld verwachte nettowinst de laagste in jaren zou zijn. Tegelijkertijd wijst zo'n cijfer op stabilisering, volgend op de omvorming van BinckBank. De Belgische bank gaat in een eigen prognose uit van een nettoresultaat van 5,9 miljoen euro.

Stabiele groei is een belangrijk gegeven voor BinckBank, zo schrijft KBC in zijn vooruitblik. Op dit moment zou het bedrijf een kapitaalsurplus van ruim 50 miljoen euro vasthouden. Pas als het bedrijf over een langere periode duurzaam groeit, mag dit worden uitgekeerd aan aandeelhouders, schetst KBC de situatie.