Britse inflatie in de lift

Gepubliceerd op | Views: 223 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/RTR) - De inflatie in Groot-Brittannië is in augustus geklommen naar 2,7 procent op jaarbasis, van 2,5 procent een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

Daarmee komt de inflatie uit op het hoogste niveau in zes maanden. Economen hadden in doorsnee een licht daling van de inflatie voorspeld tot 2,4 procent. Volgens het statistiekbureau werd het prijspeil onder meer aangejaagd door hogere kosten voor de recreatie- en cultuursector zoals tickets voor theaters, transport en kleding.