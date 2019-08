Brits opslagbedrijf neemt Nederlands M3 over

Gepubliceerd op | Views: 916

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het Nederlandse opslagbedrijf M3Self Storage komt in buitenlandse handen. De Britse branchegenoot Safestore neemt het bedrijf, dat met name in de regio Amsterdam en Haarlem actief is, over samen met het European Real Estate Fund van investeerder Carlyle.

Safestore, dat in Groot-Brittannië meer dan honderd zelfopslaglocaties heeft en ook in de regio Parijs actief is, krijgt een belang van 20 procent. Daar betaalt het beursgenoteerde bedrijf 5 miljoen euro voor. De overname moet nog deze maand afgerond worden.

Het samenwerkingsverband tussen Safestore en het Carlyle European Real Estate Fund is niet alleen gesloten om M3 te kopen. De twee partijen zijn ook op zoek naar andere investeringskansen op het gebied van de verhuur van opslagruimte in Europa.