Recalcico: weg vrij voor vergoeding Xeikon

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Recalcico Beheer ziet de weg vrij voor een schadevergoeding in verband met de slepende zaak over wanbeleid bij het voormalige beursfonds Xeikon. Dat stelt belegger Frans Faas van Recalcico Beheer na een arrest van de Hoge Raad. Daarin wordt volgens hem bevestigd dat Xeikon bij de overname door Bencis in 2013, de belangen van de aandeelhouders onvoldoende behartigde en zich derhalve schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.

Bencis, het investeringsvehikel van Zoran van Gessel, haalde het bedrijf tegen een prijs van 5,85 euro van de beurs. Vervolgens werd de printerfabrikant ruim anderhalf jaar later voor ongeveer de dubbele prijs doorverkocht aan de Flint Group, een producent van onder meer drukinkten.

Een en ander was volgens Faas mogelijk omdat Xeikon, als onderdeel van de Bencis-deal, voorafgaande aan de overname een aantal bezittingen tegen niet-marktconforme voorwaarden doorverkocht aan referentieaandeelhouder Iep Invest en de waardebepaling in het biedingsbericht aanzienlijke onvolkomenheden bevatte.

Nooit akkoord

Het arrest van de Hoge Raad volgt op eerdere conclusies van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Een kleine groep aandeelhouders is nooit akkoord gegaan met het bod op Xeikon en vecht dit aan in een inmiddels meer dan vijf jaar durende uitkoopprocedure.

Recalcico behartigt samen met de Stichting Xeikonclaim de belangen van de gedupeerde aandeelhouders van Xeikon. Faas stelt dat de claims ongeveer rond de 20 miljoen euro bedragen. "Ook claims jegens Bencis en Xeikon zelf, vanwege de op hen rustende prospectusaansprakelijkheid, behoren nu tot de mogelijkheden", aldus Faas.