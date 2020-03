'Arcelor-divisie beroept zich op overmacht'

Gepubliceerd op | Views: 716 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De grondstoffendivisie van staalreus ArcelorMittal kan naar verluidt door overmacht niet aan leveringsverplichtingen voldoen. Volens S&P Global Platts hebben zeker twee klanten van de onderneming een bericht gekregen waarbij Arcelor zich beroept op de juridische term force majeure bij de levering van kolen.

Onduidelijk is of Arcelor zich voor een bepaald product zoals kolen beroept op overmacht of dat het voor meerdere grondstoffen geldt. Arcelor weigerde commentaar te geven op de kwestie.