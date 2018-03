Facebook fors lager op rood Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.625

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag met verliezen geopend. Facebook kreeg een flinke tik vanwege een schandaal rond gebruikersinformatie. Verder kijken beleggers op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Dan gaat de Amerikaanse centrale bank hoogstwaarschijnlijk de rente verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 24.818 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2736 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1 procent tot 7408 punten.

De Fed begint dinsdag aan zijn beleidsvergadering. Het zou de zesde renteverhoging zijn sinds december 2015. De aandacht gaat vooral uit naar de toelichting van voorzitter Jerome Powell. Zijn woorden zullen nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het tempo van toekomstige rentestappen.

Facebook

Facebook (min 4,6 procent) is in verlegenheid gebracht door het gebruik van de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers door databedrijf Cambridge Analytica om profielen te maken van Amerikaanse kiezers. Cambridge Analytica was betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Autoriteiten zijn bezig de zaak te onderzoeken.

Apple (min 0,8 procent) kon ook op belangstelling rekenen. Naar verluidt is de iPhonemaker bezig met de ontwikkeling van een eigen schermtechnologie. Dat maakt Apple minder afhankelijk van schermen die door anderen zijn ontwikkeld.