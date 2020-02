Heijmans draagt Gerrit Witzel voor als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 26

ROSMALEN (AFN) - Heijmans wil oud-topman Gerrit Witzel tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april benoemen tot commissaris, voor de duur van vier jaar. De voordracht houdt verband met de vacature die ontstaat, omdat Rob van Gelder conform het rooster van aftreden zal terugtreden uit de raad van commissarissen.

Witzel past volgens het bouwbedrijf uitstekend in het gezochte profiel, gezien zijn jarenlange ervaring in de bouwbranche. Al eerder werd bekendgemaakt dat Ans Knape-Vosmer voor de duur van vier jaar wordt voorgedragen als commissaris. De raad van commissarissen is tevens voornemens Ron Icke voor te dragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar.