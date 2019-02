Gepubliceerd op | Views: 759

PARIJS (AFN) - KLM-baas Pieter Elbers is blij met zijn herbenoeming voor vier jaar. De topman, die dinsdag te horen kreeg dat hem een tweede termijn is gegund, spreekt van een vervolg van het avontuur waar hij vier jaar geleden aan begonnen is.

Hij benadrukt in een korte toelichting op het nieuws dat KLM, in het jaar van zijn honderdjarig bestaan, er goed voor staat. De resultaten over het afgelopen jaar, die woensdag gepubliceerd worden, bevestigen volgens hem dat beeld. Hij sprak verder zijn dank uit in het vertrouwen dat de leiding van Air France-KLM in hem heeft.

Eerder schaarde onder meer de raad van commissarissen, waar de hoogste baas Ben Smith nu zitting in krijgt, zich unaniem achter een herbenoeming van Elbers. Ook de ondernemingsraad wilde verder met Elbers. Een openbare petitie voor zijn herbenoeming werd door zeker 25.000 mensen ondertekend.