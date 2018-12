Rechtbank keurt schikking SBM Brazilië goed

Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De schikking die oliedienstverlener SBM Offshore in september overeenkwam met de Braziliaanse aanklager is goedgekeurd door een rechtbank in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee komt een einde aan een smeergeldaffaire in het land. SBM en de aanklager zullen nu een gezamenlijk verzoek indienen om een nog lopende rechtszaak af te sluiten.

Nu de schikking is goedgekeurd, betaalt SBM aan het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras een boete van 200 miljoen real, omgerekend ruim 45 miljoen euro. Daardoor komt het totale bedrag dat SBM kwijt is aan de Braziliaanse affaire op ongeveer 350 miljoen dollar.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.