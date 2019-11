'Afwachtend begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.093

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs opent maandag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken afwachtend te beginnen aan de nieuwe week. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak verlaagde technologiegroep TKH de resultaatverwachting voor dit jaar.

Aan het handelsfront meldde het Chinese ministerie van Handel dat Peking en Washington zaterdag een "constructief" telefoongesprek op hoog niveau hebben gehad over de eerste fase van de handelsdeal. Namens China was vicepremier en toponderhandelaar Liu He erbij betrokken en van Amerikaanse zijde handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

TKH kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland doorsijpelen in de resultaten. De onderneming rekent voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van 102 miljoen tot 108 miljoen euro. Eerder ging TKH nog uit van 106 miljoen tot 112 miljoen euro.

Patent KPN

Ook KPN staat in het nieuws. De Telegraaf meldde dat een Amerikaanse federale rechter in hoger beroep een patent van het telecomconcern op een vinding die de kwaliteit van de doorgifte van 3G en 4G dataverkeer verbetert, alsnog geldig heeft verklaard.

Grootaandeelhouder Infestos liet weten een belang van 7,5 procent in Alfen te hebben verkocht. De investeerder blijft met 35,2 procent van de aandelen wel de grootste aandeelhouder in de fabrikant van laadpalen. In totaal zijn er 1,5 miljoen stukken overgegaan naar diverse institutionele beleggers.

Aandelen Saudi Aramco

Aan het overnamefront bevestigde de Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen te gaan praten met potentiële kopers. Diverse partijen hebben interesse getoond in een overname van het bedrijf dat noteringen heeft aan de beurzen in Frankfurt en New York.

Op het gebied van beursgangen is afgelopen zondag de inschrijving voor het kopen van aandelen Saudi Aramco begonnen. De inschrijving loopt tot en met 4 december. Het Saudische staatsoliebedrijf stelde de prijsrange vast op 7,23 tot 7,72 euro per aandeel. De totale waarde van Aramco komt daarmee op 1,5 biljoen euro. Het gaat om 's werelds grootste beursgang ooit.

De euro noteerde op 1,1061 dollar tegen 1,1044 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 57,69 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 63,17 dollar per vat.