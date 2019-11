'KPN wint in zaak om octrooi'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Een Amerikaanse federale rechter heeft in hoger beroep een patent van KPN op een vinding die de kwaliteit van de doorgifte van 3G en 4G dataverkeer verbetert, alsnog geldig verklaard. Dat meldt De Telegraaf.

Een lagere Amerikaanse rechter haalde eerder een streep door het patent in een zaak die KPN tegen elf bedrijven had aangespannen wegens schending van het octrooi. Volgens deze rechter zou het gaan om een idee dat te abstract zou zijn om te kunnen patenteren. Een federaal hof oordeelde in hoger beroep echter dat drie van de vier claims uit het patent wel concreet genoeg zijn voor een patent.

Volgens een woordvoerder van KPN levert deze jongste uitspraak ’een tussenstand’ op, zo zegt hij tegen de krant. "De volgende fase in deze procedure betreft de vraag of er dan sprake is van inbreuk op dat octrooi", voegde hij toe.