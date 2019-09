Ahold verwacht verdere consolidatie in VS

Gepubliceerd op | Views: 92 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - Ahold Delhaize rekent op meer overnames in de supermarktsector in de Verenigde Staten. Dat zei topman Frans Muller in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens Muller zullen supermarktketens meer de handen ineenslaan vanwege de hoge kosten voor innovatieve technologie in het retaillandschap. Voor onlineverkoop en andere vormen van digitalisering zijn forse investeringen nodig. Muller benadrukte dat de markt in de VS nu nog zeer gefragmenteerd is.

Ahold Delhaize haalt ongeveer twee derde van zijn omzet uit de VS met supermarkten als Food Lion, Giant, Stop & Shop en webwinkel Peapod. In de VS moet nu ook worden geconcurreerd met webwinkelgigant Amazon, die supermarktketen Whole Foods heeft overgenomen en daar de prijzen flink heeft verlaagd.

Muller ging ook in op de zoektocht naar een vervanger van financieel topman Jeff Carr, die vorige week liet weten op te stappen aan het einde van zijn termijn. Er wordt gekeken naar iemand met internationale ervaring en kennis van retail.