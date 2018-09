BMW sluit Britse fabriek eerder door brexit

Gepubliceerd op | Views: 1.480 | Onderwerpen: Brexit, Groot-Britannië

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Automaker BMW heeft het jaarlijkse onderhoud van zijn fabriek in het Engelse Oxford voor volgend jaar naar voren gehaald. In plaats van in de zomer gaat de fabriek op 1 april dicht, de dag na de brexit.

Het geplande onderhoud van de fabriek waar vooral Mini's worden gebouwd, duurt een maand. BMW voert de brexit aan als een van de redenen voor het naar voren halen van het onderhoud.