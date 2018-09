Ferrari zet flink in op hybride-motoren

Gepubliceerd op | Views: 462

MARANELLO (AFN) - Ferrari wil dat in 2022 60 procent van de modellen zijn voorzien van hybride-motoren. Ook is het Italiaanse bedrijf van plan in dat jaar met zijn eerste SUV te komen. Dat meldde de nieuwe topman van het iconische sportwagenmerk, Louis Camilleri, op een investeerdersbijeenkomst op het hoofdkantoor in Maranello.

In de komende jaren is Ferrari van plan vijftien nieuwe modellen uit te brengen, waaronder dus de eerste SUV, de Purosangue. Camilleri blijft verder mikken op een verdubbeling van het bedrijfsresultaat in 2022 tot 2 miljard euro. Die doelstelling werd uitgesproken door zijn in juli overleden voorganger bij Ferrari, Sergio Marchionne. Volgens Camilleri is deze doelstelling ,,ambitieus, maar haalbaar''.

De omzet zou in 2022 moeten stijgen naar 5 miljard euro, van 3,5 miljard euro vorig jaar.