'Damrak in teken nieuwe ronde importtarieven'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag licht lager te openen. Ook de andere beursgraadmeters in Europa beginnen naar verwachting met kleine verliezen. Beleggers verwerken de nieuwe ronde van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen.

De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de Verenigde Staten worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. De Chinese vicepremier Liu He heeft naar verluidt dinsdag in Peking overleg over de nieuwe invoerheffingen en bespreekt hoe de Chinese regering zal reageren.

Op het Damrak zal het aandeel Air France-KLM mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. Berenberg startte het volgen van de luchtvaartcombinatie met een koopadvies en een koersdoel van 10,50 euro per aandeel. FNG kreeg een koopadvies van analisten van ING.

ArcelorMittal

Werknemers van staalconcern ArcelorMittal in de VS dreigen het werk neer te leggen om hun eisen voor verbeterde arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Volgens de vakbond United Steelworkers hebben de werknemers groen licht gegeven voor acties.

De aandelenuitgifte van Galapagos heeft de biotechnoloog bruto 296,2 miljoen euro opgeleverd. De emissie werd vorige week aangekondigd. Het ging om een openbare aanbieding ruim 2,9 miljoen nieuwe gewone aandelen in de vorm van zogenoemde American Depository Shares voor een prijs van 116,50 dollar per stuk.

Euro

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 540,85 punten en de MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 778,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in. Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de min op 26.062,12 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent.

De euro was 1,1698 dollar waard, tegen 1,1689 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 68,69 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,71 dollar per vat.