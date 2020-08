'Coronacrisis drukt op halfjaarresultaten Adyen'

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen heeft in de eerste helft van het jaar minder omzet en winst behaald dan in de tweede helft van vorig jaar als gevolg van de coronacrisis. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg. Adyen publiceert donderdag resultaten.

In de consensus wordt in doorsnee gerekend op een omzet van ruim 274 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is meer dan de circa 221 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, maar minder dan de 276 miljoen euro in de tweede helft van 2019. Bij de nettowinst staat in de analistenprognoses een bedrag van bijna 104 miljoen euro. Dat was in de vergelijkbare periode vorig jaar nog 92,5 miljoen euro en in de tweede helft van vorig jaar 111,5 miljoen euro.

Adyen zag in het eerste kwartaal al een negatieve impact van de mondiale verspreiding van Covid-19 op zijn volumes. De onderneming registreerde vanaf midden maart een sterke terugloop in het aantal verwerkte transacties. Met name luchtvaartmaatschappijen, online reisbureaus en vakantieverblijven werden minder actief vanwege de coronacrisis en zorgden voor lagere volumes.

De plotselinge daling in volumes in maart was in de eerste twee weken van april gestopt, verzekerde Adyen wel bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. De volumes ontwikkelden zich toen stabiel maar lagen wel zo'n vijfde lager dan begin dit jaar. In de toerismebranche en bij fysieke winkels, die in veel landen vanwege lockdowns dicht gingen, was nog een sterke terugval te zien. Maar dit wel vrijwel gecompenseerd door meer betalingen bij webwinkels.

Adyen benadrukte toen ook dat het ondanks de pandemie koersvast zou blijven. Zo bleef het bedrijf inzetten op groei. Ook bleven de prognoses voor de lange termijn staan. Daarbij gaat het bedrijf onder meer uit van een winstmarge van meer dan 55 procent voor de lange termijn

De betalingssystemen van Adyen worden gebruikt door tal van grote bedrijven in de wereld. Zo haalde Adyen vorig jaar de Chinese webwinkelgigant Alibaba binnen als klant. Eerder gingen bedrijven als Facebook, Spotify, Uber en Netflix al in zee met Adyen. Recent werden ook weer nieuwe deals aangekondigd. Adyen liet bijvoorbeeld weten zijn samenwerking met Zalando verder uit te breiden. Daarnaast is Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan het platform van Adyen.