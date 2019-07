Lagere huurinkomsten voor vastgoedfonds NSI

Gepubliceerd op | Views: 52

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedfonds NSI heeft in het afgelopen halfjaar lagere huurinkomsten behaald dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van het afstoten van bepaalde panden, om de opbrengsten vervolgens in nieuw vastgoed te investeren met een lager rendement. De vastgoedinvesteerder handhaafde verder de winstverwachting voor het lopende jaar.

De brutohuurinkomsten bedroegen in de eerste zes maanden van het jaar 42,1 miljoen euro, een daling van 0,6 procent. Op vergelijkbare basis was sprake van bijna 5 procent groei van de huurinkomsten. De nettohuurinkomsten bedroegen 32,1 miljoen euro, 3,5 procent minder dan vorig jaar.

NSI maakte bekend zijn in 2017 aangekondigde strategiewijziging te hebben voltooid. Het vastgoedfonds wil nu zijn focus leggen op vastgoed in grote steden nabij verkeersknooppunten. Ook bekijkt NSI de mogelijkheden om naast verhuur aan zijn huurders verschillende diensten aan te bieden.