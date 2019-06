'Staalsector onder druk door Steel Dynamics''

Gepubliceerd op | Views: 710 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese staalbedrijven kampen met de naweeën van de winstwaarschuwing van het Amerikaanse Steel Dynamics. Dat staalbedrijf zei in het tweede kwartaal niet aan de verwachtingen te hebben voldaan door lagere marges. Daarbovenop komen ook de mindere verwachtingen waar branchegenoot Nucor mee op de proppen kwam. Volgens Morgan Stanley zal dit alles de prestaties van staalbedrijven onder druk zetten.

De analisten wijzen onder meer op de impact voor het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal. Ze wijzen er op dat Arcelor qua bedrijfsresultaat voor bijna een kwart afhankelijk is van zijn activiteiten in de VS.

Het aandeel Arcelor noteerde dinsdag omstreeks 09.20 uur 1,3 procent lager op 14,19 euro.