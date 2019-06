B&S Group rekent op aanhoudende groei

Gepubliceerd op | Views: 531

DORDRECHT (AFN) - Groothandelsbedrijf B&S Group rekent de komende jaren op duurzame groei. Daarbij mikt het bedrijf op vier strategische pijlers. Het bedrijf doet zijn plannen dinsdag uit de doeken tijdens zijn eerste investeerdersdag sinds de beursgang in maart vorig jaar.

In een verklaring rept B&S Group over de uitbreiding van posities in snelgroeiende markten, groei door acquisities en synergieën, schaalvergroting en verdere digitalisering. Tijdens de Capital Markets Day worden investeerders bijgepraat over de te varen koers door het bedrijf.