Oud-Lavide-topman niet veroordeeld in grondclaimzaak

Gepubliceerd op | Views: 247

ALKMAAR (AFN) - Voormalig topman Vincent Poorter van het in Amsterdam genoteerde Lavide is niet veroordeeld in een zaak die diverse particuliere grondbeleggers tegen hem hadden aangespannen. De rechtbank in Alkmaar beoordeelde dat de door hen opgerichte stichting de individuele situatie van de 184 deelnemers beter had moeten toelichten om te kunnen beoordelen of Poorter en zijn bedrijf Multirisk zich daadwerkelijk schuldig hadden gemaakt aan misleiding en bedrog bij het verkopen van advertenties.

De stichting had ruim 4,5 ton geclaimd van Multirisk, omdat het bedrijf beloftes had gedaan die het niet nakwam. Zo stelde de stichting dat Poorter en Multirisk hadden beloofd dat de gronden binnen een jaar zouden worden verkocht en dat Multirisk regelmatig drukbezochte bijeenkomsten voor geïnteresseerden organiseerde. Omdat met alle deelnemers aan de stichting afzonderlijk deals zijn gesloten, meent de rechter dat de algemeen gestelde claims niet te controleren zijn.

Ook een tegenclaim van 1,4 miljoen euro van Poorter werd afgewezen. Hij meende dat zijn bedrijf ten gronde was gericht door de "hetze" die de stichting via de media tegen hem had gevoerd. Ook zou hij daar een goedbetaalde functie door zijn misgelopen. De rechter vond dat Poorter niet kon bewijzen dat de stichting de deelnemers onjuiste mededelingen in de mond heeft gelegd. Ook kan de rechter niet beoordelen of uitlatingen van de stichting onrechtmatig zijn geweest omdat Poorter niet heeft aangegeven welke uitspraken dat volgens hem zouden zijn.