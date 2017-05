Gepubliceerd op | Views: 339 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - Value8 heeft vorig jaar onder de streep verlies geleden. Dat bleek donderdag uit het concept jaarverslag van de investeerder. Dat verslag heeft overigens nog geen stempel van een accountant.

Value8 rapporteerde een negatief resultaat van 779.000 euro. Dat was een jaar eerder nog een winst van 5,1 miljoen euro. De min is toe te schrijven aan verliezen op minderheidsbelangen, van ruim 1,5 miljoen euro.

Als de minderheidsbelangen buiten beschouwing worden gelaten stond een aan aandeelhouders toekomende winst van 799.000 euro. Dat resultaat rapporteerde Value8 begin mei bij voorlopige cijfers.

Jaarverslag

Onlangs bleek dat Value8 zich gedwongen zag om de publicatie van het jaarverslag opnieuw uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Volgens verscheidene mediaberichten heeft het mogelijk meegewerkt aan belastingontduiking en witwaspraktijken. Het was de tweede keer dat publicatie van het verslag werd uitgesteld.

BK groeide vorig jaar verder, zo komt nu naar voren. De omzet dikte aan van 5,7 miljoen naar 7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde en een klein verlies ,,sloeg om naar een kleine winst''. Value8 wijst er in het verslag op dat de ondernemingen die deel uitmaken van BK, beschikken over trustvergunningen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Goodwill

De waardering van het belang in BK Group in de concept-jaarrekening van Value8 bedraagt 2,8 miljoen euro, van welk bedrag 92 procent betrekking heeft op goodwill. ,,Op dit moment heeft Value8 geen aanleiding om aan te nemen dat BK Group wet- en regelgeving heeft overtreden en evenmin dat een afboeking op het belang in BK noodzakelijk is'', aldus de investeerder.

Uit het jaarverslag komt verder de desinvestering naar voren van het meerderheidsbelang in vermogensbeheerder Today’s Vermogensbeheer en in de aanbieder van beleggingsfondsen ForTomorrow. Value8 heeft de mogelijkheden onderzocht om deze te laten samenwerken met IEX. Daar is uiteindelijk van afgezien.

Het feitelijke desinvesteringsproces van Today's en ForTomorrow is in het eerste kwartaal van 2017 begonnen. Value8 denkt een kleine boekwinst op de verkoop te realiseren.