MENLO PARK (AFN/BLOOMBERG) - Facebook wil zijn eigen chips ontwikkelen. De computerchips kunnen mogelijk gebruikt worden in consumentenapparaten zoals virtualrealitybrillen, maar ook in servers in dataparken en computers voor kunstmatige intelligentie.

De plannen komen naar voren uit vacatures voor ontwikkelaars die openstaan bij Facebook en worden bevestigd door ingewijden. Alles zou wel nog in een heel vroeg stadium zijn dus Facebook-chips kunnen nog wel even op zich laten wachten.

Met de stap om zelf chips te gaan maken volgt Facebook het voorbeeld van onder meer Apple en Google. Apple begon daar acht jaar geleden al mee en wil op termijn naar verluidt steeds meer gebruikmaken van eigen chips. Google-moederbedrijf Alphabet heeft een chip voor kunstmatige intelligentie ontwikkeld.