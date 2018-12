BinckBank en Saxo eens over overname

Gepubliceerd op | Views: 2.110 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft overeenstemming bereikt over een overname door het Deense Saxo Bank. Dat maakte de onlinebroker maandag bekend in een verklaring.

Volgens de bedrijven staat het bestuur van BinckBank unaniem achter het bod van Saxo en wordt aandeelhouders aangeraden akkoord te gaan. Vrijdag bleek dat Saxo 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, wil betalen voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro. De biedprijs ligt 35 procent hoger dan de slotkoers van 4,72 euro van BinckBank op vrijdag.

BinckBank werd in 2000 opgericht. Het bedrijf opereert in Nederland onder de namen Binck en Alex. Ook is BinckBank actief in België, Frankrijk, Italië en Spanje. Het in Kopenhagen gevestigde Saxo werd in 1992 opgericht en is actief in zestien landen.

Goedkeuring

De aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht zal uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) worden ingediend en het biedproces wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van volgend jaar. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de beursnotering van BinckBank wordt beëindigd. Saxo meldt dat de financiering voor de overname rond is.

Het statutaire hoofdkantoor van de onlinebroker blijft in Amsterdam en de merknaam BinckBank blijft behouden in Nederland en België. In Frankrijk en Spanje zal worden bekeken hoe de merknaam het beste kan worden gebruikt. In Italië is het de bedoeling dat de merknaam Saxo wordt gebruikt.

Schaalvoordelen

Volgens de partijen brengt de fusie belangrijke schaalvoordelen met zich mee. Op een termijn van twee tot drie jaar zal dit gevolgen hebben voor het personeel, wat zo veel mogelijk wordt opgevangen door natuurlijk verloop. BinckBank telt circa 580 werknemers en bij Saxo zijn er bijna 1600 mensen in dienst.

Topman Vincent Germyns van BinckBank laat in een toelichting weten er vertrouwen in te hebben dat een samengaan met Saxo het bedrijf in staat zal stellen zijn aanbod en groei te versterken. Een combinatie van BinckBank en Saxo ligt volgens hem voor de hand, gezien de gedeelde visie van beide ondernemingen wat betreft het bieden van toegang tot de financiële markten aan beleggers.

Positief

Kim Fournais, topman en oprichter van Saxo, verklaart dat een fusie van beide bedrijven voor alle partijen een positieve uitkomst is. ,,Klanten kunnen uitzien naar betere producten, platforms en diensten, werknemers zullen profiteren van verbeterde carrièrekansen en het belangrijkst is dat we schaalgrootte zullen bereiken die nodig is om de investeringen in technologie en onze mensen verder te intensiveren.''