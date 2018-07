Omzet Casino lager door wisselkoerseffecten

Gepubliceerd op | Views: 361

SAINT-ETIENNE (AFN) - Het Franse supermarktconcern Casino heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling is onder meer te wijten aan ongunstige wisselkoersen, aldus het bedrijf dinsdag in een handelsupdate.

In totaal verkocht Casino, tevens eigenaar van ketens als Monoprix en Franprix, voor 8,9 miljard euro aan supermarktwaren. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. De sterke euro ten opzichte van andere valuta's is volgens Casino de grootste boosdoener.

De autonome omzet, aangepast voor bijvoorbeeld wisselkoerseffecten, steeg wel. Voor de groep als geheel bedroeg die groei 5,2 procent. De sterkste stijging werd gemeten in Latijns-Amerika, waar de omzet op autonome basis met bijna 10 procent toenam.