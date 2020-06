'Gunstige marktontwikkelingen voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 1.222

AMSTERDAM (AFN) - PostNL profiteert van gunstige marktontwikkelingen omdat vanwege de coronamaatregelen veel mensen thuis zijn en meer online bestellen, wat de pakketbezorging goed deed. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de onverwachte handelsupdate van PostNL, dat veel positiever is geworden over de winst dit kwartaal en het hele jaar.

In maart lag de hoeveelheid pakketjes die PostNL bezorgde al 14 procent hoger dan een jaar eerder. In de maanden april en mei werd dat zelfs ruim een kwart meer dan in dezelfde maanden van 2019. Bij brievenbuspost is het een ander verhaal. Er werd juist nog minder van die post verstuurd in april en mei dan PostNL eerder verwachtte.

Voor heel het jaar gaat het bedrijf nu uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro die het eerder voorspelde. PostNL verwacht in het huidige kwartaal een genormaliseerd bedrijfsresultaat (ebit) in de boeken te zetten dat aanzienlijk boven de 39 miljoen euro van vorig jaar ligt.

KBC verwacht dat de positieve trend bij pakketjes in de tweede helft van dit jaar zal doorzetten, al blijven er onzekerheden door de coronacrisis. Het advies is hold, met een koersdoel van 1,50 euro. Het aandeel PostNL noteerde woensdag omstreeks 10.00 uur een plus van 15,2 procent op 1,66 euro.