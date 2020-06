Bijna 8 miljoen Fransen met tijdelijk verlof door crisis

Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: Frankrijk

CORONAVIRUS

PARIJS (AFN/RTR) - Ongeveer 7,8 miljoen Franse werknemers waren aan het einde van mei op tijdelijk verlof, waarbij de overheid het loon grotendeels doorbetaalt om te voorkomen dat banen worden geschrapt vanwege de coronacrisis. Dat zei de Franse minister van Arbeid Muriel Pénicaud.

In een radio-interview verklaarde de minister dat de overheid in de afgelopen drie maanden 17 miljard euro heeft uitgegeven aan maatregelen om werknemers in Frankrijk op tijdelijk doorbetaald verlof te sturen.