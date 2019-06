Capital Group groter in Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - The Capital Group heeft zijn belang in Galapagos vergroot. Dat meldt de farmaceut die een notering heeft aan de Amsterdamse beurs.

The Capital Group heeft via dochteronderneming Capital Research and Management Company een belang van 5,08 procent in Galapagos in handen. De grens van de 5 procent, waarboven volgens de Belgische transparantiewetgeving een melding moet worden gedaan, werd op 5 juni geslecht door de investeerder.