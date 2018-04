'Ruimte voor verbetering bij TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 1

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Navigatiedienstverlener TomTom is met beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal naar buiten gekomen. Volgens kenners van ING is er duidelijk ruimte voor verbetering van de verwachtingen dit jaar. Bij NIBC spreken ze van een ,,extreem goed" eerste kwartaal.

Vooral qua marges wist TomTom de verwachtingen te overtreffen. Daarbij werd het bedrijf deels vooruit geholpen door gunstige wisselkoerseffecten en lagere operationele kosten. De omzet was volgens ING vrijwel geheel in lijn met de verwachtingen. Daarbij vielen de opbrengsten uit Automotive & Enterprise iets lager uit dan gedacht, maar was de omzet van de consumententak weer hoger dan voorzien.

TomTom handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2018. ING ziet echter voldoende potentie voor een opwaartse herziening. Verder noemt ING de kaspositie van TomTom sterk.

Volgens NIBC vielen de marges, het bedrijfsresultaat veel hoger uit dan voorzien. Wel wijst NIBC op onzekerheden op de langere termijn. De jaarlijkse groei voor de divisies Automotive, Enterprise en Telematics wordt door TomTom, mede door nieuwe boekhoudregels en wisselkoerseffecten geraamd op 12,5 procent, waar eerder van 15 procent werd uitgegaan.

NIBC hanteert het advies neutral op TomTom, waar ING zijn koopadvies handhaafde. Het aandeel TomTom stond dinsdag omstreeks 09.40 uur 5,3 procent hoger op 8,23 euro.