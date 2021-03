ArcelorMittal wil 600.000 ton 'groen staal' produceren

GENT (ANP/BELGA) - Staalconcern ArcelorMittal wil eind volgend jaar 600.000 ton staal voorzien van een 'groenstaalcertificaat' als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie. De internationale staalreus, die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn.

Voor de productie van staal zijn extreem hoge temperaturen nodig, wat gepaard gaat met zware luchtvervuiling. ArcelorMittal wil wereldwijd zijn CO2-uitstoot met 30 procent verminderen tegen 2030. Maar het bedrijf wil klanten in de tussentijd ook de mogelijkheid bieden om te kiezen voor 'groen staal' dat door de onderneming onder het initiatief 'XCarb' op de markt wordt gebracht.

De XCarb-certificaten helpen klanten om bepaalde uitstoot te verminderen, al kan ArcelorMittal met het huidige productieapparaat nog geen grote hoeveelheden leveren. Een gemiddelde hoogoven heeft een levensduur van circa 20 jaar en technologie om staal met alternatieve warmtebronnen te verhitten staan nog in de kinderschoenen.

Investeringen

Wel wordt, bijvoorbeeld in Gent, bekeken hoe bepaalde uitstoot kunnen worden opgevangen en opgeslagen of omgezet in andere producten. In Gent wordt door het staalconcern circa 215 miljoen euro geïnvesteerd in een aantal proefprojecten. Daarbij wordt onder andere houtafval gebruikt in plaats van kolen en worden gassen die vrijkomen bij de uitstoot afgevangen en hergebruikt bij de productie van chemische producten. Deze twee projecten betekenen volgens ArcelorMittal op zich al een reductie van 350.000 ton CO2 per jaar.

Er komt ook een 'XCarb-innovatiefonds' dat jaarlijks tot 100 miljoen euro zal investeren in bedrijven die baanbrekende technologieën ontwikkelen.