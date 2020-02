AEX boekt kleine winst

Op dit moment wordt er veel geld vrijgemaakt voor noodhulp. Als het virus voorbij is wordt er weer veel geld vrijgemaakt ter stimulatie. Tevens komen er nu veel mensen achter dat hun spaargeld niets meer oplevert, plus dat er bonussen en 13e maanden worden belegd.

Per saldo blijft er maar geld naar de beurs toestromen.



Zelfs in china gaat het alleen maar omhoog: "Chinese stocks up more than 2%"