Volkswagen houdt Chinese fabrieken langer dicht

Onderwerpen: autoindustrie, China

PEKING (AFN/DPA) - Volkswagen blijft de gevolgen van het nieuwe coronavirus in China voelen. De automaker houdt zijn fabrieken in het land, die het samen met het Chinese Shanghai Automotive (SAIC) bestiert, een week langer dicht tot zeker 24 februari.

Volkswagen ziet zich daartoe genoodzaakt omdat het kampt met problemen in de toeleveringsketens en de logistiek. Ook kan veel van het personeel van de fabrieken vanwege de beperkte reismogelijkheden niet op het werk komen. In de fabrieken die Volkswagen met First Automotive Works exploiteert, wordt de productie geleidelijk aan weer opgestart.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Chinese fabrieken na de vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar op 3 februari weer zouden worden opgestart. Peking verlengde de vakantieperiode met twee weken om de verspreiding van het virus proberen in te dammen.

China is de belangrijkste markt voor automakers. Volkswagen zegt zich meer te zullen richten op onlinemarketing in China om de verkopen aan te jagen.