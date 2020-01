NN vindt rechter aan zijn zijde in zaak boeterente

Gepubliceerd op | Views: 1.061

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar Delta Lloyd heeft in de periode vóór 14 juli 2016 geen onredelijke voorwaarden gesteld bij de berekening van de boeterente voor het oversluiten van hypotheken. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam in een zaak die door de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond was aangespannen.

De belangenorganisaties spanden de rechtszaak aan vanwege de in hun ogen onredelijke berekening van boeterentes aan klanten van Delta Lloyd, dat inmiddels is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Het gaat dan om de periode voor 14 juli 2016. Vanaf 2011 hebben veel huiseigenaren, mede door de toen sterk dalende rente, hun hypotheek overgesloten en boeterentes betaald die hoger waren dan het financiële nadeel van hun bank. Richtlijnen van toezichthouder AFM stellen dat hypotheekverstrekkers boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 moeten compenseren.

De rechter wees in deze zaak een collectieve vordering af. Volgens de klagers werd niet uitgesloten dat woningeigenaren in individuele gevallen een te hoge boeterente hebben betaald. De VEH en Consumentenbond zijn teleurgesteld over de beslissing. Ze bestuderen momenteel het vonnis en kijken of er mogelijkheden zijn voor een hoger beroep.